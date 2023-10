Patricio Parodi se pronunció luego que Luciana Fuster se consagrara como ganadora del Miss Grand Internacional 2023, el cual se llevó a cabo en Vietnam. Y es que el chico reality sorprendió a propios y extraños al hacer una fuerte revelación sobre su pareja.

En ese sentido, el influencer fue cuestionado por lo que ocurrirá con la reina de belleza de hoy en adelante. Es así que dio a conocer que no podrá ver a la modelo hasta fin de año debido a la apretada agenda.

“Su futuro es asombroso, pero todavía no tiene un cronograma, no se lo han mandado. Lo que sí te puedo decir, que sé que la próxima vez que la vea va a ser casi para Año Nuevo. No va a ser algo pronto, tiene muchas actividades por acá, tiene giras en Asia”, comenzó diciendo.

En ese sentido, señaló que él tuvo la intención de reprogramar su pasaje de vuelta a Perú para poder pasar más tiempo con Luciana en Vietnam.

“Pensé cambiar mi pasaje para quedarme unas horas con ella, salir a comer, lo que no habíamos hecho estos días... Y es imposible. Ella está despierta desde temprano, alistándose porque tiene que cumplir con sus actividades”, agregó.

