Patricio Parodi causó alarma entre sus seguidores al contar que estuvo muy mal de salud en la víspera de la Navidad, motivo por el cual no estuvo muy activo en las redes sociales para mostrar su celebración junto a su familia.

A través de sus historias de Instagram, el integrante de ‘Esto es Guerra’ contó que un día antes de Navidad estuvo con mucha fiebre, por lo que temió estar contagiado de la COVID-19.

“Chicos, veo muchos mensajes de por qué no estoy subiendo tantas stories como antes o por qué ayer no he subido mucho de Navidad. Lo que pasa es que un día antes de Navidad me puse muy mal, fiebre de 39.5 y sentía todo mi cuerpo descompensado, lógicamente me encerré en mi cuarto y ayer me hice mi prueba de hisopado”, narró en sus historias de Instagram.

Asimismo, el chico reality reveló que su prueba de hisopado dio negativo para el coronavirus; sin embargo, aún continuará realizándose exámenes médicos para saber por qué se encuentra mal.

“Gracias a Dios mi prueba salió negativa lo cual descartaba el virus, aun sigo en cama y estoy por realizarme exámenes de sangre para descartar cualquier otro tipo de enfermedad o algo que haya podido comer que me haya generado esto”, agregó Patricio Parodi.

VIDEO RECOMENDADO

Mamá de Patricio Parodi habló sobre relación de su hijo con Flavia Laos

Mamá de Patricio Parodi habló sobre relación de su hijo con Flavia