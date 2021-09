Días atrás, Patricio Parodi confirmó que terminó su relación sentimental con Flavia Laos. Tras ello, el integrante de “Esto es Guerra” empezó a ser vinculado con Rosángela Espinoza, por ello, el modelo salió al frente para aclarar los rumores.

Ante las cámaras de “América Espectáculos”, el popular ‘Pato’ pidió que lo dejen de vincular sentimentalmente con Rosángela Espinoza, pues aseguró que solo son amigos.

“Nosotros somos amigos, estamos tranquilos, así que mejor que dejen de vincularnos. Siempre es así, uno no puede estar soltero porque al toque ya empiezan a vincularlo”, aseveró Patricio notoriamente incómodo.

Horas previas a sus declaraciones, Rosángela tildó de “creído” a su compañero de “Esto es Guerra” porque se había negado a bailar una bachata con ella. “Bien botado, así que, por favor, ya no me molesten con ese chico. Creído... ahí nomás. Si no quiere bailar bachata, que no baile, pero otras cosas sí pueden bailar (...) que no se ponga exquisito”, comentó Rosángela.

Asimismo, la chica influencer aclaró que está soltera y no quiere que la relacionen con nadie. “Como dije, yo me llevo súper bien con todos y ya. No me junten con nadie, yo estoy soltera y me encanta”, señaló Rosángela Espinoza, quien también ha sido vinculada sentimentalmente con Pancho Rodríguez.

Patricio pide que no lo vinculen con Ross

Los rumores de un romance entre Patricio y Rosángela cobraron fuerza el último martes, cuando en un enlace en vivo con “En boca de todos”, Mario Hart señaló que sus compañeros de EEG podrían confirmar una relación los próximos días.

“No necesitan que yo les dé la bendición, creo que ya tienen. Espero que en los próximos días puedan ya oficializar su relación”, afirmó y, tras darse cuenta de lo dicho, intentó arreglarlo comentando “¿Lo dije o lo pensé?”.

