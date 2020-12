Durante los últimos días se especuló que Flavia Laos y Patricio Parodi habían culminado su relación porque dejaron de mostrarse juntos en redes sociales. En declaraciones para el programa “En boca de todos”, la actriz reveló que está distanciada del chico reality.

Tras sus declaraciones, Parodi también habló del tema y señaló que él no quería brindar detalles al respecto hasta primero hablar con la actriz que interpreta a Bella en la telenovela “Princesas”. “Yo no he hablado nada y tampoco quería hacerlo hasta primero hablar con ella”, señaló para las cámaras de “América Espectáculos”.

Asimismo, el integrante de “Esto es Guerra” dijo que si ambos deciden dar por finalizado su romance lo comunicarán oportunamente a la prensa. “Nada está dicho, ella ya lo dijo, hay un distanciamiento por el trabajo de ella, mi trabajo acá. Hace casi un mes que estamos sin vernos, hay muchas cosas que se tienen que conversar, pero es algo interno”, aseguró.

La figura de televisión sostuvo que es una persona reservada y que siempre ha evitado hablar de su vida privada. “Al fin y al cabo la relación es de dos y los terceros salen sobrando”, agregó.

Finalmente, sobre el video de Tik Tok donde canta el tema “Que ganas de no verte nunca más”, Patricio indicó que no fue una indirecta para la modelo. “Yo tengo 27 años. Reconozco que mandaba mis indirectas seguro cuando tenía 20, cuando recién entraba a la televisión, no sabía cómo se manejaba mucho, de inmaduro, de niño”, aseguró.

