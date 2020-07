Días atrás, Patty Wong sorprendió y conmovió a más de uno luego que rompiera en llanto al confesar que en su niñez, tanto ella como su familia, vivieron llenos de privaciones. Tras sus declaraciones, la empresaria reapareció ante las cámaras de “América Hoy” y pidió perdón a su madre por recordar los duros momentos que vivieron.

“Quiero pedirle perdón a mi madre porque sé que esto es remover algunas heridas, durante algún tiempo pasamos escasez, pero ella se rajó y nos dio muchas cosas. Hoy soy esta mujer y madre también por eso”, señaló.

La exmodelo resaltó el ejemplo de lucha y perseverancia que le dio su madre. “Este renacer se lo dedico a ella. No he visto mujer más valiente y más guerrera, y por eso soy así, es el legado que ella me dejó. Espero estar a la altura de la hija que ella se merece”, comentó.

“Yo y mis cicatrices, como la que tengo de la cesárea, es la más linda que tengo. Mis cicatrices y mis partes vulnerables no tengo miedo a mostrarlas, al contrario, son heridas de guerra que, si inspiran a otra persona, siento que valió la pena”, agregó.

Además, Patty enfatizó que no contó los momentos difíciles que le toco vivir para que le tengan lástima o le den una medalla, sino “porque estamos pasando por un momento muy difícil, donde mucha gente se quiere rendir. ¡No se rindan!”.

“Esta pandemia tiene las características de una guerra y el enemigo es el virus. Hay gente que sale a batallar como las Fuerzas Armadas, los médicos, doctores, enfermedades, periodistas. Luego de que acabe esta pandemia habrá un garrotazo a la economía y solo las personas que trabajemos en unidad… (Saldremos adelante)”, añadió la empresaria.

