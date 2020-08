Después que Patty Wong se defendiera de los ataques de su expareja Federico Barone, quien la acusó de agresión en el programa de Magaly Medina, ahora la madre de la exmodelo salió al frente de su hija para defenderla.

“Yo conozco a mi hija. Yo sé quién es. Él no es un hombre un hombre sin brazos ni manos. Es un hombre grande y no creo que ella le pueda pegar. No voy a hablar más. Simplemente, yo no lo he visto golpeado. O de repente se ha confundido porque lo operaron de las vías urinarias”, comentó la madre de la chifera en Domingo al Día.

La madre de Patty Wong aseguró que su hija es una “buena madre” porque “crió a su primera hija sola”.

Asimismo, indicó que nunca había visto herido a Barone y que jamás le había curado las heridas como él dijo.

“Nunca lo he curado. Estoy molesta con él porque me mete a mí y (levanta falsas testimonios) contra su papá que está muerto. No voy a tomar ningún medida. Quiero que esto se acabe y que mi hija arregle sus cosas legalmente”, concluyó la madre de Patty Wong.

Madre de Patty Wong defendió a su hija de las acusaciones de su expareja. (Domingo al día)