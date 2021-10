Paula Arias se presentó en el programa “En boca de todos” antes de emprender un viaje a Europa como parte de su gira musical con la agrupación “Son Tentación”, pero no contó con una sorpresiva llamada de su actual pareja sentimental, el futbolista Eduardo Rabanal.

La salsera se mostró realmente sorprendida por el detalle del deportista y recalcó que es la primera vez que él habla de su relación sentimental en la pantalla chica.

En conversación telefónica, Rabanal dijo que extrañará a Paula en medio de su gira por Europa y no descartó la posibilidad de también viajar hasta el viejo continente para sorprenderla por unos días.

“La voy a extrañar bastante. El tiempo que estamos juntos, tratamos de aprovecharlo al máximo. La cosas que vivimos el día a día son cosas muy intensas y muy bonitas. Será difícil no tenerla, pero ella sabe que me gusta sorprenderla y espero que no le parezca raro que yo aparezca por allá (Europa)”, expresó Eduardo Rabanal.

Además, el deportista resaltó varias cualidades de la líder de “Son Tentación”: “Creo que estoy con la mujer más buena de este mundo. Ella es linda, muy humana y para conquistarla ha tenido que pasar mucho tiempo la verdad”.

Paula Arias también tuvo palabras de amor hacia el futbolista peruano. “Todo me encanta de él y ya lo sabe. Su personalidad y su forma de ser me gustan. Es una persona buena y correcta. Además, él es buen hijo, un buen padre y tiene mucho amor para brindar”, señaló.

