Paula Arias decidió pronunciarse sobre Kate Candela, quien recientemente dijo que espera su canasta y pavo por Navidad por parte de la líder de la agrupación de salsa Son Tentación.

“ Ya he escuchado tantas cosas de parte de ella que me va y me viene, me resbala todo lo que pueda decir. Como ella dice, ‘el público no es tonto’, entonces, ya el público se ha dado cuenta de muchas cosas ”, aseguró Arias para “América Hoy”.

En ese sentido, Paula afirma que no necesita hablar mal de nadie para que la inviten a los programas para promocionar su música.

“ Yo no necesito venir a hablar mal de nadie, burlarme de nadie como para que me puedan llamar y no solo por mi música, sino también para figurar. La gente que realmente me conoce de hace años sabe perfectamente que en las entrevistas, fuera de cámaras, en el escenario, en nuestros hogares compartiendo, soy como soy, como seré siempre. Por ese lado, puedo decir que me siento tranquila, como ser humano, como cabeza, como jefa, como directora, como compañera, como amiga”, indicó.

Finalmente, Paula Arias admitió que le dolió que Kate Candela asegurara que no le pagó una indemnización cuando decidió irse de Son Tentación.