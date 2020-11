La modelo Paula Manzanal confirmó el fin de su relación con su esposo Adam Cartwright. Según dijo en entrevista al diario Trome, ellos no pueden estar juntos por culpa de la distancia generada a raíz de la pandemia del coronavirus.

En entrevista con el citado diario local, la popular modelo aseguró que está soltera y que su aún esposo vive en Australia. Además, dijo que tras separarse no hay “otro hombre en mi vida”, zanjando la polémica de que estaría con alguna otra persona.

“Él está en Australia y hemos tomado la decisión de seguir rumbos distintos. Estoy soltera y por ahora no hay otro hombre en mi vida, solo mi hijo, pero si apareciera alguno ya lo sabrán”, manifestó al citado medio.

“Soy de las que no buscan el amor, pero si lo encuentro tampoco le cerraría las puertas. Ahora no me gusta nadie”, añadió la popular modelo.

Asimismo, Paula Manzanal señaló que aún no ha empezado los trámites del divorcio. “Todavía. Vamos a esperar un tiempo. Quiero mucho a Adam y no hemos quedado en malos términos. Estoy tranquila y quiero seguir así por un tiempo”, dijo.

