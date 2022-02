Hace unos días, en Amor y Fuego, se presentó un audio donde la nueva pareja de Paula Manzanal, habla mal de la peruana junto a su expareja española, Khalida Merevi.

El audio presentado muestra que Christian quiere ser famoso por medio de su relación con Paula Manzanal, y todo da a entender que la estaría utilizando.

“Te doy 10 mil euros, si me ayudas. Yo quiero salir en la tele, en algún programa de estos que me buscan en YouTube y ‘Sálvame’ (programa español de espectáculos)... A mí me sacan rápido, soy guapo. A mí Paula me ha dicho que es p***Así es”, dice el extranjero en una conversación con su expareja Khalida Merevi.

PAULA MANZANAL ACLARA QUE EL AUDIO FUE EDITADO

Paula Manzanal se presentó, a través de una videollamada, en el programa de Magaly Medina, para contar la verdad sobre el polémico audio difundido en Amor y Fuego. La modelo expresó que el material fue editado y que ella se encuentra bien con su pareja.

“Lo primero que quiero aclarar es que ese audio fue editado a conveniencia de ese programa (...) él solo está diciendo algo que le dije de una amiga, supuestamente”, contó Paula.

Paula Manzanal confirmó ante Magaly Medina que su pareja se refirió a Sheyla Rojas en el polémico audio. “Es una amiga mía, de la tele, que todos los conoce (...) sí, está hablando de Sheyla”.

“Yo no sé por qué el otro programa lo cortó, seguro para hacerme quedar mal. Realmente, yo no lo justifico, él está mal que hable así de una mujer (...) yo ya empecé una demanda y la voy a terminar”, contó la modelo.

MIRA EL PROGRAMA AQUÍ