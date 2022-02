A través de una historia de Instagram, Andy Polo asimiló el fin del vínculo en Portland Timbers. Además, el deportista pidió disculpas al club y dejó en claro que no dará comentarios sobre la madre de sus hijos y lo que denunció en el programa de Magaly Medina.

“Quiero empezar pidiendo disculpas públicas al club y a todas las personas involucradas en este tema, cada pauta mencionada en el comunicado anterior tiene prueba de respaldo”, escribió el deportista.

Luego continuó con: “dichas no serán publicadas a nivel nacional, porque mi rubro no es el espectáculo y no pienso crear más morbo sobre el tema no hablar sobre mi vida personal”.

“Me encuentro sereno, ya que todo este proceso será mediante la vía legal y dejo bien en claro que no pienso hacer ningún comentario con respecto a lo expresado por la madre de mis hijos en un canal de espectáculos, por el respeto que se le guarda al ser mujer y principalmente por ser madre de mis hijos”, finalizó

“Es una estrategia para tener el 60% de mi sueldo”

El delantero Andy Polo se ha pronunciado sobre las acusaciones de su esposa, Génessis Alarcón, por violencia familiar y agresión física. En su defensa, el futbolista indica que “las denuncias son una estrategia de la madre de mis menores hijos para exigir el 60% de los ingresos que percibo como jugador de futbol en los Estados Unidos de América”.

En un extenso comunicado al que tuvo acceso el diario El Bocón, Polo indicó que Génessis ocultó información al no decir que ella y sus menores hijos tiene residencia permanente en EE. UU., y que en cambio afirmó que él los había en abandono en el Perú.

Entre los primeros puntos que menciona Andy, reclama que el programa ‘Magaly TV, La Firme’ no le pidió en ningún momento su versión de los hechos y agregó que tal incomunicación ha “afectado irreparablemente mi imagen y nombre”.

Niega infidelidad

“La madre de mis hijos afirmo en el programa de espectáculos que ha descubierto recientemente una infidelidad, cuando en realidad no vivimos juntos y ella tiene pleno conocimiento de mi nueva relación sentimental, al punto que ellas han tenido conversaciones”, dice Andy Polo al respecto de su nueva pareja, Vida Carrillo.

El futbolista agregó que desde hace 3 año no mantiene una relación conyugal con Génessis Alarcón, por lo que se mudó a otro domicilio en Estados Unidos, reza el comunicado.