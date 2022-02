Una joven chalaca sería la manzana de la discordia en el matrimonio del futbolista Andy Polo y Génesis Alarcón. El programa ‘Magaly TV: La Firme’ reveló que la nueva novia del futbolista tiene 24 años y ambos se conocieron en una fiesta del seleccionado Aldo Corzo.

La aún esposa contó que fue el mismo deportista quien le contó que ya conoció a la joven hace un año. Sin embargo, lo más sorprendente es que todo habría empezado en diciembre del 2020, cuando la muchacha y el futbolista viajaron a Panamá. Ya el 2021 en setiembre la joven estuvo en Estados Unidos, donde estaban Génesis y sus hijos.

Según el reportaje de Magaly Medina, la chica se muestra sexy en las redes sociales, donde publicaba fotos en la misma zona (Portland) donde vivian la esposa de Andy Polo y sus hijos. “El año pasado cuando nosotros hemos estado allá, ella también ha ido”, contó Génesis.

El integrante de la selección peruana Andy Polo continúa en el ojo de la tormenta tras las serias denuncias realizadas por su aún esposa, Génessis Alarcón, sobre presuntas agresiones físicas en contra de ella y por no cumplir con la pensión de alimentos de sus dos hijos.

La joven de 27 años volvió a presentarse en el programa de Magaly Medina, pero esta vez para demostrar con pruebas que el actual jugador del Portland Timbers le habría sido infiel con varias mujeres.

“Me ha humillado, me ha maltratado, me ha sido infiel con seis mujeres, de las que yo me he enterado, de las que he visto conversaciones, porque podrían ser muchas más”, sostuvo la esposa del futbolista entre lágrimas.

Según narró, las faltas de respeto hacia su relación eran constantes y que la última vez que le descubrió una infidelidad fue cuando ambos vivían en Estados Unidos.

