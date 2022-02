Tras hacer pública la denuncia por agresión en contra del futbolista Andy Polo, su esposa Génessis Alarcón contó detalles de tormentosa relación que vivió al lado del seleccionado peruano.

“Me jaló el cabello, me caí al piso, me metió un cachetadón y me puso todo el ojo morado”, contó entre lágrimas la aún esposa de Andy Polo.

Asimismo, Génessis Alarcón confesó que el joven futbolista también ha agredido a sus pequeños hijos, producto de su relación de más de cinco años.

“Sí, también ha sido violento con mis hijos”, aseguró Génessis Alarcón, quien también acusó al exseleccionado de haber abandonado a sus hijos.

Esposa de Andy Polo asegura que también agredió a sus hijos. (Fuente: ATV)

No le pasa pensión a sus hijos

Por otro lado, Génessis Alarcón sostuvo que desde que regresaron a Lima en la quincena de diciembre, Andy Polo dejó de pagar el departamento donde vivían en Miraflores junto a sus hijos. Incluso, dejó de pasarles dinero, por lo que la joven decidió denunciarlo.

“Me di con la sorpresa de que ya no lo pagó más (el departamento), que ya no puedo ingresar porque ya hay otros inquilinos”, contó.

Es por ello que Génessis actualmente vive en casa de sus padres en Barrios Altos, donde tuvo que colocar un colchón en la sala para poder dormir con sus hijos.

“Hace unas semanas mi hija se puso mal y no dejaba de vomitar. Lo único que me quedó hacer fue vender mis zapatillas, las cosas que tengo, porque él no se hace cargo”, narró la joven madre entre lágrimas.

Finalmente, Génessis Alarcón ha acusado a Andy Polo de haberle sido infiel en más de una ocasión.