La modelo Paula Manzanal decidió terminar su amistad con la exconductora de televisión Sheyla Rojas luego de que se viera conversaciones que tuvo ella con su expareja Vladimir de Guest.

“Estoy en shock. En verdad estoy bastante decepcionada, ella me negó todo hasta el día de hoy”, dijo en diálogo con el programa ‘Magaly TV: La Firme’, que se transmite por ATV.

Resulta que De Guest había mostrado en el programa ‘Amor y Fuego’ conversaciones privadas que había tenido con Rojas, quien había negado, de acuerdo con Manzanal, que haya tenido un vínculo sentimental con el sujeto.

Paula Manzanal había reclamado a Sheyla Rojas por presuntamente haber mantenido una supuesta relación con Vladimir de Guest.

Esta es la conversación

Paula Manzanal: Amiga.

Sheyla Rojas: Hey, nena.

Paula Manzanal: Yo nunca me comería a tu ex.

Sheyla Rojas: ???

Paula Manzanal: Ya me enteré que estuviste con el loco, pero fresh porque él

no me importa. Como amiga me parece malazo.

Sheyla Rojas: Qué hablas, no hay forma. No lo vi, fue a mi depa porque

no tenía donde quedarse, pero alucina que se la quiso hacer a la Ange.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: sepa cómo denunciar irregularidades en el proceso de vacunación