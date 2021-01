Paula Manzanal sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al anunciar que nuevamente está soltera, luego de haber sido vinculada sentimentalmente con el chico reality Ignacio Baladán desde hace unos meses.

A través de sus historias de Instagram, la modelo peruana se mostró bastante fastidiada al contar que ya no tiene ninguna relación sentimental “desde hace dos minutos”.

“Bueno, mi amiga no mintió al decir que estaba en una relación. Sí, sí estaba en una relación, pero desde hace dos minutos ya no lo estoy, así que estoy soltera”, manifestó Paula Manzanal.

Incluso, Paula Manzanal pidió que no la volvieran a vincular con el integrante de ‘Esto es Guerra’, pues no quiere saber nada más de él.

“Así que por favor ya no me molesten con esa persona, no quiero saber nada de él, chau”, agregó en sus historias de la popular red social.

Como se sabe, el mensaje de Paula Manzanal se dio luego de que su amiga Jamila Dahabreh asegurara en el programa ‘Amor y Fuego’ que la relación entre Paula Manzanal e Ignacio Baladán continuaba.

Cabe mencionar que hasta el momento no se conocen las razones de la ruptura amorosa; sin embargo, se presume que todo habría ocurrido porque Ignacio Baladán nunca quiso ser vinculado públicamente con la modelo.

Asimismo, en una reciente publicación en su cuenta de Instagram, Paula Manzanal aparece bailando junto a una indirecta que sería para Ignacio Baladán. “Yo tampoco soy tuya”, expresó la modelo.

