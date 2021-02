Sheyla Rojas se pronunció mediante una transmisión en vivo por su cuenta oficial de Instagram para responder las preguntas y dudas de sus seguidores, luego de que la hayan vinculado con un empresario y el futbolista Anderson Santamaría.

“Han intentado relacionarme con perro, pericote y gato. Jamás y jamás. En todo este tiempo no he tenido ninguna relación con nadie y como amigos o pretendientes por su puesto que he tenido, bastante, pero no significa que tenga una relación con alguien”, dijo la exconductora de televisión.

La modelo también explicó a los usuarios que estaban viendo su transmisión sus expectativas sentimentales, dejando en claro a la audiencia de que no le interesa para nada los millonarios.

“ No me interesa si es millonario o lo que sea, yo voy a estar con la persona que me haga feliz , que me guste, y en este momento estoy muy bien, contenta, súper feliz”, manifestó.

“Como toda mujer tengo derecho a salir a conocer gente, conocer amigos, pero eso no quiere decir que con todos voy a tener algo... Y si algunos se pintaron pajaritos o mariposas en la cabeza, pues allá ellos, yo soy clara y sincera, y si no tengo una relación, es por algo”, agregó.

Según Sheyla Rojas, el hecho de salir con amigos no merece que la califiquen de “mala mujer o persona” y reiteró que se encuentra soltera, estado sentimental que disfruta.

