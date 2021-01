Sheyla Rojas sorprendió en las redes sociales al contar que se sometió a un nuevo retoque estético en el rostro. Esta vez, la popular ‘Leona loca’ decidió realizarse un nuevo aumento en los labios.

A través de historias de Instagram, se puede ver que la exconductora de televisión visitó a su cirujano para que pueda hacer que sus labios sean un poquito más grandes.

“Vengo para que usted me diga qué es lo que tengo que hacer después del primer proceso que me hizo, qué es lo que continúa”, se escucha decir a Sheyla Rojas, a lo que el cirujano le pregunta si quiere realizarse un nuevo retoque en los labios.

CORREO - Sheyla Rojas se sometió a nuevo retoque estético

“Sí, quiero un poquito más. Cuando recién te lo haces queda como que el volumen un poco más aumentado, exagerado, pero después se va reduciendo el volumen”, comentó Sheyla Rojas para explicar por qué es que desea aumentarse un poco más.

Tras someterse al nuevo retoque estética, Sheyla Rojas utilizó sus historias de Instagram para mostrar cómo quedaron sus labios.

“Me aumenté los labios, nunca lo he negado, siempre lo he dicho. Y pues la verdad, me encanta el resultado. Va a desinflamar, pero me gusta la forma y el volumen”, expresó la exchica reality en sus videos.

