El hit “Calma” le dio al puertorriqueño Pedro Capó no solo el Grammy Latino a Canción del Año y hasta hoy, 1 900 millones de vistas en YouTube, sobre todo le regaló un nuevo aire a su carrera y el convencimiento de que el camino elegido en la música fue el correcto. “Que dos boricuas (él y Farruko) a los 38 años, con un featuring urbano, produzcan este fenómeno no lo pensé nunca. Si supiese la fórmula lo replicaría cada veinte minutos. Nació de disfrutarlo, de ser honesto en el proceso, de conectarse por las cosas simples. Yo no pensaba que iba a ser un sencillo si quiera, no iba a ser el tema promocional. Que haya alcanzado a ser un fenómeno fue una sorpresa.

¿Realmente ‘Calma’ no iba a ser el tema por el qué ibas a apostar?

Yo tenía una idea, un concepto del disco. Para el lado A y lado B, el A iba a ser lo más comercial, lo que yo pensaba que a lo mejor sería un éxito, y el lado B era la cosa más mía. Y Calma se hizo con la intención de que fuera el lado B y hasta ahora no entiendo como esta canción de super conexión personal y que estaba utilizando la jerga boricua fuera un hit. Pero que lindo tener éxito con eso, es una canción que yo disfruto mucho.

Además de la versión con Farruko, también llegó otra con Alicia Keys, Adam Walker...

Estoy totalmente agradecido con la canción, porque me gusta, porque la tendré que cantar por el resto de mis días y contento de que me haya unido a colegas que admiro y respeto muchísimo.

Y esa canción te dejó la valla muy alta para lo que viene después...

Pues no. Estoy contento que haya llegado ‘Calma’ a mi vida a los 38 años, todavía estoy gozando ese éxito, eso de perseguir es el juego equivocado, me haría daño a mi proceso. ‘Calma’ ha sido un fenómeno, ojalá que tenga esa dicha de nuevo y que conecte, pero el tema no nació persiguiendo nada. De existir una fórmula es seguir haciendo las cosas, tal cual, disfrutando, conectando y siendo honesto.

Ahora presentas ‘Buena Suerte’ con ese sonido que ya marca tu estilo.

Yo le digo a esta propuesta Caribe Pop. Con estos colores urbanos, con estos colores caribeños donde navego con este disco concepto que sale completo este mes. Las dos puntas de la lanza son ‘Calma’ y ‘Buena Suerte, contento de que este último vaya caminando bonito. Que a la gente le guste, me parece bonito hablar de la magia de la vida, tener propuestas frescas que sonrían, que sean de bienestar.

La vida de un compositor, de un intérprete, no es fácil. ¿En algún momento de tu carrera dijiste; esto no despega, tiro la toalla?

En varias ocasiones, pero cada vez que ha pasado, sucede algo maravilloso en mi carrera. La primera fue mi dueto con Thalía, semanas antes estuve a punto de colgar los guantes, no tenía ni para pagar la renta y estaba decidido a dedicarme a otra cosa. Cuando de pronto me llaman para a grabar con ella ‘Estoy Enamorado’ que dio nuevos bríos en mi carrera. Y con ‘Calma’ también me pasó lo mismo, llegó en el momento en el que que sentí que me había perdido, no me encontraba en ese proceso de búsqueda, sentí frustracion y tristeza. Hasta que ese momento de luz llegó.

Para los jóvenes que están haciendo música y les cierran todas las puertas, ¿Qué les aconsejas?

Que sigan, yo tengo una fórmula de la que hablo en todos lados y que son las tres p que hay que tomar en cuenta en la vida. La primera es pasión, todo hay que hacerlo con el alma, la segunda es perseverancia, hay que trabajar duro por eso que uno ama en la vida, y la más difícil de todas, es la paciencia. Todo llega a su tiempo cuando hacemos lo que amamos, hay que saber esperar.

Perfil

Pedro Capó, cantante y compositor

Nació en una familia muy musical y estudió guitarra desde pequeño. Sus primeros pasos fueron en obras off Broadway hasta que graba su primer disco en 2007 al que llamó “Fuego y amor”.