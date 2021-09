Todo parece indicar que Pedro Loli y Fiorella Méndez han superado el escándalo de infidelidad que protagonizó el cantante a finales del 2019 y hoy se encuentran más unidos que nunca.

El cumbiambero estuvo en el programa “Mujeres Al Mando”, donde fue consultado si se encontraba próximo a encargar a su segundo bebé con la productora de televisión.

¿Es chisme o verdad que estás pronto a recibir la cigüeña por segunda vez? Fue la pregunta que las conductoras Giovanna Valcárcel y Maricarmen Marín le hicieron al vocalista del Grupo 5.

“No, es chisme. Por ahora no tenemos esa bendición todavía, pero vamos a ver cómo va más adelante, igual siempre lo vamos conversando”, respondió el artista, aclarando así los rumores de un posible embarazo de su pareja, aunque no descartó planear un segundo hijo.

Pedro Loli se sincera sobre la posibilidad de tener otro bebé.

Pedro Loli y Fiorella Méndez se separaron a finales del 2019 luego que el artista fuera involucrado con una mujer de 19 años identificada como Jamileth Resurección.

“Salíamos de vez en cuando, no sabría decirte qué relación teníamos, éramos como amigos con derechos. Es recontra florero, me gustó sus encantos... Nos veíamos en la noche hasta la 1:00 a.m., que él tenía que ir a recoger a su pareja. (…)”, señaló la joven en aquel entonces al programa “Magaly TV La Firme”.

