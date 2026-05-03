La Catedral de Lima fue escenario de una emotiva celebración por el aniversario de la canonización de San Martín de Porres, donde decenas de fieles se congregaron para rendir homenaje al denominado “Santo de la escoba”.

La ceremonia recordó el reconocimiento oficial de la Iglesia católica a una de las figuras religiosas más representativas del Perú.

San Martín de Porres fue canonizado el 6 de mayo de 1962 por el papa Juan XXIII en la Ciudad del Vaticano, convirtiéndose en el primer santo negro de América. Este hecho marcó un hito en la historia de la Iglesia y consolidó su figura como símbolo de fe, humildad y servicio.

Nacido como Juan Martín de Porres Velázquez en el siglo XVI, fue hijo de una mujer africana y un español. A pesar de las barreras raciales de la época, logró integrarse en la orden dominica y desarrolló su labor en el convento de Santo Domingo, en Lima, donde destacó por su vocación solidaria.

Durante su vida, se dedicó al cuidado de enfermos, pobres y marginados, ganándose el reconocimiento de la población por su entrega desinteresada.

Su legado perdura hasta hoy y se renueva cada 3 de noviembre, fecha en que se conmemora su fallecimiento y miles de devotos en el país reafirman su fe y devoción.