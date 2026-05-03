Con apenas 1.8 kilogramos de peso y una falla cardíaca que no daba espera, una bebé prematura se convirtió en protagonista de un hito médico sin precedentes en Latinoamérica.

Sucede que especialistas del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de EsSalud lograron implantar con éxito un marcapaso definitivo en la pequeña, quien había sido diagnosticada con un bloqueo auriculoventricular completo y presentaba una falla en el sistema eléctrico de su corazón.

Frida Eulogio Valenzuela, cardióloga electrofisióloga, explicó que esta operación consistió en colocar un dispositivo vía epicárdica (directamente en el tejido cardíaco), una técnica de extrema precisión. Tras ello, ahora el marcapaso funciona como el motor eléctrico necesario.

El equipo consideró este procedimiento como un desafío de alta precisión, debido a que el espacio de maniobra es milimétrico en recién nacidos de tan bajo peso.

Tras la operación y después de cinco meses de seguimiento, los especialistas informaron que la evolución de la menor es sobresaliente y presenta un desarrollo psicomotor acorde a su edad, estabilidad clínica, cardiología sostenida y funcionamiento óptimo del dispositivo implantado.

El equipo estuvo conformado por unidades de Neonatología, Cirugía Cardiovascular, Cardiopediatría y Electrofisiología.