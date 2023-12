La mañana de hoy se confirmó el sensible fallecimiento del cantante peruano Pedro Suárez Vértiz, la noticia enlutó al país, al despedirse de uno de los sus más exitosos músicos y artistas icónicos que a tenido Perú.

El afamado cantautor siempre se ha mostrado como un hombre de familia, y en más de una ocasión a presumido con orgullo a sus seres queridos, especialmente a sus hijos, quienes se mostraron muy cercanos a su padre.

¿Quiénes son los hijos de Pedro Suárez Vértiz y a qué se dedican?

El entrañable Pedro Suárez Vértiz tuvo tres hijos, a quiénes en incontables ocasiones demostró su amor, y con los que vivió momentos únicos.

María José Suárez-Vértiz

Hija mayor del cantante peruano se dedica a la danza contemporánea y ha demostrado su afición por la fotografía a través de su propia página en redes sociales en la que tiene miles de seguidores.

Pedro Suárez Vértiz recordó el momento en que su esposa le contó que su esposa le dijo que sería padre. “ De inmediato una inexplicable sapiencia económica sin precedentes me invadió, y vendí todos mis amplificadores e instrumentos en Paruro, para poder pagarle una habitación en la clínica Good Hope de Miraflores, a tu mamá ”, contó el artista.

María José Suárez - Vértiz junto a su padre.

Salvador Suárez-Vértiz

Segundo hijo del rockero peruano, el joven de actualmente 24 años es aficionado a la música. Sin embargo, también tiene otras aficiones como manejar stake y la creación de videos. Además, confesó que acompañó a su padre en diferentes giras.

“ He viajado (Pedro) con él numerosas veces para acompañarlo a sus conciertos. Nuestro destino favorito siempre fue la selva. Vivíamos una verdadera aventura padre e hijo. Lo mejor era que me lo pedía el mismo día. De chico siempre salíamos en bicicleta por Miraflores o el Olivar. Íbamos en el tándem y yo observaba todo mientras conversábamos ”, contó Salvador para Somos

Tomás Suárez-Vértiz

El menor de los hijos de Pedro Suárez Vértiz, quien cumplió la mayoría de edad en 2022. Tomás siempre se mostró muy cercano a su padre en cada entrevista a los medios.

“ Siempre me he considerado una persona con iguales privilegios que los demás. Ser conocido nunca me afectó. Pero sí me dio un privilegio: encontrar en una computadora vieja, un video de mi hijo Tomás bailando una canción mía. Gracias Dios. Buenos días y feliz Día del trabajador ”, escribió Pedro Suárez Vértiz en redes.