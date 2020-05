El cantante Pedro Suárez Vértiz recomendó, en una publicación en su cuenta de Facebook, a sus seguidores a quedarse con la persona que aman luego de haber tenido intimidad.

“Quédense con la persona que amaron después del orgasmo y serán felices. No la dejen ir por la ambición de más aventuras, porque puede ser que cuando la encuentres, ya sea tuya y te volverás loco”, escribió en la mencionada red social.

Según el intérprete de ‘Cuando pienses en volver’, cuando se casó jamás se lamentó de su decisión, al contrario, sintió comodidad en una nueva etapa de su vida.

“El hombre con hormonas es uno, y sin hormonas es otro. Por eso me sentí cómodo casándome y jamás dije “pucha, es que la embaracé y por eso me casé. Yo sufría de un horrible síndrome que les quiero comentar. Más de una vez me sentí pésimo después de estar con alguna chica en la intimidad. Quería retroceder el tiempo para que nada hubiera pasado”, comentó.

“Nunca pude saber cómo iba a sentirme después de un encuentro amatorio. Porque antes, tu cuerpo está llenecito de hormonas y todo lo ves maravilloso e irresistible. Pero después de la explosión la verdad sale a flote. Envidio a las mujeres por tener claro lo que sienten desde el principio y no sufrir espejismos de amor que luego se esfuman con el orgasmo. Paradójicamente envidio también a los hombres que tienen el estómago de soportar una mala resaca posterior a un fugaz encuentro sexual. Yo jamás pude”, agregó.

