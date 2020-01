Las épocas memorables llenan el alma. Pedro Suárez Vértiz llenó de emociones a sus seguidores de Facebook con la publicación de una fotografía inolvidable: la postal del concierto del 2 de marzo de 1997, hace 23 años en la playa El Silencio.

El cantante peruano recordó que el evento, donde también se presentó la famosa banda mexicana El Tri, concentró a más de 100 mil personas. Muestra de ello es la instantánea que compartió, donde se puede apreciar a muchísima gente desde una toma aérea.

“02 de marzo de 1997. Más de 100,000 personas en la playa El Silencio. Me presentaba yo, en pleno apogeo del ‘Póntelo en la Lengua’, y el Tri de México (que no tocaba en Perú hacía una década) totalmente gratis. No calculamos las consecuencias. Había tanta gente, que más de la mitad estaban parados en el mar”, narró al inicio del relato.

Tras ello, Pedro recordó que para retirarse del lugar se tuvo que improvisar un protocolo de emergencias para que pudiese evacuar de las instalaciones.

“Toño Carreño (el jefe de seguridad del evento) no sé cómo, consiguió un helicóptero para que yo pueda salir, pero no había un solo lugar en donde aterrizarlo. Se me hizo un protocolo de emergencia para escapar, que consistía en cubrirme bajo una coraza de escudos mismo ‘Gladiador’, y llegar a un arenero que me sacó a la Panamericana, porque mi movilidad quedó atrapada entre miles de personas”, contó.

Finalmente, el intérprete de “Mi auto era rana” contó que muchas de las personas que asistieron al concierto no llegaron a sus casas hasta cuatro días después de que este terminó, debido a que el tránsito vehicular era un caos.

“El público, muchísimos camioneros y demás conductores llegaron a sus casas literalmente 4 días después, porque no se canceló la orden de poner todas las vías de la Panamericana de regreso. Esto generó que el tráfico de salida del concierto se encuentre cara a cara con el tráfico de retorno de todo el sur. Solo quienes no tenían automóvil pudieron regresar a pie a sus hogares. Mucha gente se quedó a dormir en ese atolladero. Tremendas épocas. Esta foto es cortesía del archivo de Bouncer Security, compañía de Toño Carreño, y el señalado por la flecha soy yo”, agregó.

La instantánea cuenta con más 21 mil reacciones y un sinfín de comentarios, donde muchos de sus fanáticos recordaron que estuvieron presente en el multitudinario evento que tuvo lugar hace 23 años.