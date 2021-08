Pedro Suárez-Vértiz sorprendió este viernes a sus miles de seguidores de redes sociales al revelar que consideraba a Natalie Vértiz la mujer más bonita de la televisión peruana, pero “ya no”.

El cantante explicó, a través de una publicación que compartió en Facebook e Instagram, por qué ya no considera así a la modelo y hasta reveló que ha dejado de verla todos los sábados en “Estás en Todas”.

“Esta chica, Natalie Vertiz, me parece la más bonita de la televisión peruana”, indició inicialmente en el post que acompañó de una foto de la exchica reality. “No la miraba con deseo ni mucho menos. Pero hacían una buena conducción con ‘Choca’. La veía todos los sábados, pero ya no. He dejado de verla. Ya no me parece la más linda. Se me cortó”, agregó.

El intérprete continuó explicando: “¿Porqué? Yo nunca he podido decirle a la pareja de ningún amigo: ‘Que guapa está tu chica/esposa/mujer’, como me lo dicen, como muchos se lo dicen a sus amigos. Hasta se considera un gesto de cortesía”.

“Simplemente no puedo siquiera mirar a la mujer de un hombre que yo conozca o admire. Jamás he visto a las novias o salientes de Christian (Meier), Patricio (su hermano) o quien sea, con otros ojos que no sean los de un hermano. Así hayan roto compromiso hace décadas”, precisó.

“Entonces una mañana viendo el programa, apareció esta chica Vertiz junto a su esposo. Yo no sabía nada de la vida de la chica. Ni siquiera sabía su nombre. Pero su esposo era nada más y nada menos que Yaco Eskenazi. Un actor que me cae increíblemente bien, por su sencillez y aspecto de hombre noble y bonachón”, manifestó.

Suárez-Vértiz indicó que eso fue “motivo suficiente para sentirme incómodo viendo a su esposa en la televisión. Yo sé que no tiene nada de malo hacerlo, y a mí también me han felicitado toda la vida por la belleza de mi esposa. Hasta la cirean en mi cara”. “Pero lamentablemente así soy y así son mis códigos”, finalizó.

