Para quienes piensan que presentar un concierto online se resume a poner una cámara frente al artista, darle play y listo, están muy equivocados. El gran Pelo Madueño lo sabe muy bien. Por eso revela que su espectáculo “Cerca”, que ofrecerá este 24 de octubre, le está exigiendo más de lo habitual.

"He estado ocupado haciendo este show más que en uno convencional porque te exige más. La idea de poder hacer estos streamings en vivo es para darle cosas nuevas a la gente, poder tener una conexión directa y así compensar la falta de los shows presenciales. Para esta oportunidad hemos preparado muchos elementos que involucran al público, por ejemplo, hemos diseñado tres grupos de entradas diferentes, para que la gente puede votar por canciones, entre otras alternativas. Eso nunca lo habíamos hecho en shows en vivo.

Muchos de tus colegas por razones técnicas anuncian shows online en vivo pero son concierto grabados...

Yo no puedo ofrecer un show en vivo y no hacerlo, porque además tendremos una fuerte interacción con la gente. Además del concierto, habrá una votación de canciones, y una de las entradas tiene acceso al recital, más un “meet and greet”. No lo vamos a hacer antes del show, yo lo voy a pasar para después como una especie de “After Party”, será por zoom privado viéndole las caras a la gente y conversando.

¿Imaginaste todo este escenario en el que se desarrolla ahora el ambiente musical?

Yo no me imaginé nada de lo que está pasando, no solo en la pandemia, antes de que esta sucediera tampoco. Yo de niño veía ‘Viaje a Las Estrellas’ y a Mr. Spock hablando en una pantalla con otra persona y yo decía, ‘eso no es el futuro, es el hiper futuro’. Y ahora solo falta que nos desmaterialicemos.

Dentro de lo malo que trajo la pandemia, esta nueva forma de presentar shows online te acerca a gente que muchas veces no ha podido estar en tus conciertos.

Yo como fan, si tuviera un músico que me gusta y me ofrece un show en vivo por streaming que me dará una experiencia cercana, no dudaría en participar. Por esta razón le he puesto “Cerca” a este concierto, porque las cámaras van a estar prácticamente en el escenario, deseo que la gente vea hasta los instrumentos que uso. Quiero también que haya un diálogo, una interacción con la gente apoyándonos en ciertos relatos que la plataforma nos permite ir mostrando, entonces eso hace que la comunicación sea muy cercana. Creo que así viéndolo de lejos, puede ser más entretenido y rico que un concierto normal, donde solo vas a mirar.

Ahora que este tipo de conciertos ya son frecuentes, acceso pagado de por medio, el público tiene todo el derecho de exigir un transmisión de calidad.

Eso debe estar por descontado, hay que cuidar cada detalle que garantice un espectáculo de calidad. Hay que darnos cuenta que estamos ingresando a las casas de las personas para alegrarles la vida, quizás es el mejor momento del día para ellos y debe resultar una experiencia inolvidable.

Definitivamente para los músicos, para todos, solo toca ir adaptándose a lo que viene...

Y yo lo estoy enfrentando con mucho positivismo. Por un lado, hay una situación tangible, real, que afecta a toda una industria, no solo a los compositores o artistas. Yo saqué mi último álbum a fines del año pasado, teníamos programado lanzamiento de videos y muchas cosas que en un inicio, cuando nos encerraron a todos, te congelas un momento y te quedas como frío diciendo: ¿Y ahora qué?

A reinventarse...

Entiendes principalmente que la música no debe parar y que además, la música alivia y mucho más en estos momentos de aislamiento. Por eso, con mayor razón hay que componer, sacar canciones, organizar conciertos. No debemos parar.

Perfil de Pelo Madueño

Tras finalizar su ciclo con La Liga del Sueño en 2000, Madueño viaja a España, para luego lanzar su primer disco como solista en julio de 2004, titulado “Ciudad Naufragio” lanzando como primer sencillo el tema “Alma de 80′s”.