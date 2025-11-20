Percy Céspedez, reconocido director y productor audiovisual, no es partidario de la falsa modestia. Haber trabajado durante los últimos 25 años con los cantantes y bandas más importantes del medio, e importantes artistas extranjeros, le ha otorgado un lugar de privilegio en la industria de los videos musicales; labor que considera una apuesta de vida.

“Tengo mucho que agradecerle a mi país. Fuera de los reconocimientos internacionales, siento el cariño de la gente que ha crecido con mi trabajo. Yo no soy una persona pública, un poquito sí, pero hay gente que me para en la calle, me felicita y dice: ‘Oye, eres parte de mi historia. Tú le pusiste rostro a la música nacional’. Eso es algo que yo no me he esperado nunca”, dice Céspedez.

Ser referente en una profesión es todo un mérito.

Me sorprende que me consideren así. Una cosa es que reconozcan tu trabajo en la dirección audiovisual, pero hay gente que me cree productor musical y eso no es cierto, pero así se difunde la cuestión. El reconocimiento de los artistas es bonito, pero del público es algo que no me esperaba.

¿Cómo te definirías como artista?

Yo creo que voy a lo conceptual, a lo clásico, pero también tengo un lado pop, loco y mainstream. Por eso, yo siempre me defino en el punto medio, es una cuestión que tengo muy clara en cómo debo llevar mi carrera.

¿En algún momento te has sentido como un artista que no encaja en la industria?

Siempre me sentí un outsider absoluto, me puedo llevar bien con algunos artistas, pero yo me siento un outsider completamente. El que se me reconozca como artista me ha costado muchísimo, pelear por mi derecho artístico ha sido una constante.

"Mi ópera prima en el cine tendrá que ser compleja, la primera debe ser lo que me salga de la cabeza y del alma. Será del género de ciencia ficción con terror, es una cosa muy distinta y con un presupuesto que aquí no se maneja", dice Percy Céspedez.

Eres director, productor y escribes guiones, vas más allá de cualquiera de tus colegas.

La gente no lo sabe, pero creo que ya es hora de decirlo, en los videos yo he contado mi vida, solo que no lo leen así y no lo saben porque me gusta ponerlo en capas. Hay muchos videos que están inspirados en cosas que yo he visto o he vivido. Las disqueras siempre han dicho que soy un director muy artesanal, que es un lujo trabajar con una persona que hace su trabajo como un orfebre.

Has contado que tu próximo paso será debutar en el cine...

Hacer cine lo tengo en mi cabeza desde 1990. Es más, te puedo decir que en muchos de mis videos hay pequeños adelantos de mis futuras películas que he venido probando. He ido desarrollando muchos storylines que he querido plasmar, desarrollar,los tengo ahí escritos. En medio de esas propuestas te darás cuenta que hace rato estoy haciendo mis películas.

¿El cine exige una apuesta masiva, tu estilo personal no podría ser contraproducente?

Creo que hay espacio para todos, pero también hace falta darle la vuelta de tuerca al cine nacional. Yo siempre he creído en algo, en lo artístico y en lo comercial, siempre me me he movido en ese balance y yo estoy seguro que puedo hacer una película estéticamente compleja en varios niveles y a la vez puede ser también muy comerciala nivel económico.

Lo del cine se va a hacer esperar….

Mi ópera prima tendrá que ser compleja, la primera debe ser lo que me salga de la cabeza y del alma. Será del género de ciencia ficción con terror, es una cosa muy distinta y con un presupuesto que aquí no se maneja.

¿Y cómo te enfrentarás a la necesidad de una gran inversión?

Estoy acostumbrado a manejar presupuestos imposibles toda la vida y ahora estoy en la etapa de buscar los auspicios. A mis 25 años de carrera no me detengo, sigo soñando y no habrá quien me detenga.