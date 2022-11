El periodista argentino Alejandro Fantino sí que generó toda una polémica ante el reciente retiro del delantero del Barcelona de España, Gerard Piqué, quien a través de un emotivo video anunció hace apenas una semana que jugaría su último partido frente al equipo blaugrana luego de varios años militando en el cuadro español.

De inmediato, la noticia recorrió el mundo y llegó hasta Argentina donde Alejandro Fantino no dudó en criticar al retiro de Piqué señalando que no le interesa si deja de jugar fútbol pues todos lo recuerdan más por haber sido el novio de la cantante colombiana Shakira.

Alejandro Fantino tuvo unos ácidos comentarios contra el ahora exfutbolista de 35 años y precisó que más importante es el retiro del ‘Indio’ Arévalo que el del español.

“Puedo hacer una pregunta. ¿Qué me importa? Está todo el país hablando de que se retira y qué me importa que se haya retirado el pelotudo de Piqué. Qué me importa que lo más importante que haya hecho haya sido salir con Shakira. Qué me importa, colonizados del orto, basta de hablar de Piqué. Es más importante cuando se retiró el ‘Indio’ Arévalo que el retiro de Piqué. Qué me importa”, señaló.

Mientras sus compañeros secundaron las palabras de Fantino afirmando que Piqué será recordado por ser el ex de Shakira y un evasor de impuestos.

“Para mi es eso Piqué, Piqué es el ex de Shakira y un evasor de impuestos”, añadió otro de los comentaristas.

Fantino volvió al ataque y agregó: “dejen de romper las pelotas. De ESPN, de TyC Sport, de todos los grandes de televisión, se retiró Piqué, se retiró Piqué. Me importa más el número cuatro de Chacarita Juniors que Piqué. Basta loco, basta”.