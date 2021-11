En medio de los rumores que indican una estrecha relación entre Elías Montalvo y Peter Fajardo, el programa ‘Amor y Fuego’ difundió un nuevo video en el que se observa al productor de ‘Esto es Guerra’ acariciando el pie del popular tiktoker.

MIRA AQUÍ: Patricio Parodi y Luciana Fuster son captados besándose en una playa de Paracas

Según relató el programa de espectáculos, las imágenes corresponderían al mismo día de la reunión con karaoke, en donde Peter Fajardo fue captado acariciando la cabeza y el rostro de Elías Montalvo.

Esta vez, es Peter Fajardo quien aparece cantando con micrófono en mano un romántico tema, mientras que Elías Montalvo le acerca su pie y este no duda en agarrarlo y llevárselo al rostro.

Asimismo, se escucha las risas de Elías Montalvo y de una misteriosa mujer que anima al productor del reality a seguir cantando.

Elías Montalvo y Peter Fajardo, nuevas imágenes

Vale indicar que este es el segundo video en el que Elías Montalvo y Peter Fajardo aparecen en situaciones comprometedoras.

Por otro lado, el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre también evidenció que la camioneta en la que se trasladaría el tiktoker figura como propiedad de Peter Fajardo en la Sunarp.

Esta serie de coincidencias aumentan las sospechas de que existe una relación más que amical entre Elías Montalvo y el productor de televisión, Peter Fajardo.

'Amor y Fuego' también evidenció que la camioneta en la que se trasladaría el tiktoker figura como propiedad de Peter Fajardo en la Sunarp. (Foto: Willax TV)

Elías Montalvo ingresó a ‘El Artista del Año’

La presentación de Elías Montalvo en “El artista del año” fue una de las sorpresas de la noche. El chico reality llegó con la actitud, el talento y las ganas de demostrar su talento en el baile y canto.

El tiktoker pisó la pista de baile y en su primera presentación entonó el “Arbolito” y “Ojitos Hechiceros”, del fallecido Johnny Orosco y recibió elogios de parte del jurado.

“No soy un bailarín profesional, Y no es nada fácil bailar, al mismo tiempo cantar y actuar; soy terco, cuando me comprometo con algo doy un 200%. Quiero que la gente conozca más de mi talento. Trabajo desde que era muy chico, estoy encantado de que me haya invitado a ser parte de la nueva temporada del reality de canto y baile”, sostuvo el chico reality.

Gisela Valcárcel le agradeció al influencer haber aceptado ser parte de la nueva temporada del programa sabatino.

MIRA AQUÍ: Regístrate gratis AQUÍ en nuestro boletín CORREO HOY y recibe las noticias que te interesan en tu correo electrónico

VIDEO RECOMENDADO

Así fue la primera presentación de Elías Montalvo en ‘El Artista del Año’