Luego de ser denunciado por una joven de 19 años por presunta violencia sexual y difusión de imágenes íntimas, Piero Arenas rompió su silencio.

El martes, tres días después de presentada la denuncia y tras la difusión del caso, el integrante de Esto es Guerra se pronunció mediante un comunicado en sus historias de Instagram.

La denunciante, Marcela Sánchez, declaró el lunes en 'Magaly TV, La Firme’, que los hechos habrían ocurrido el pasado jueves en una reunión en Iquitos con varios streamers, entre ellos Piero Arenas y Abraham Cañez, conocido en redes como Kingteka.

“Sobre el proceso que ya se encuentra con una investigación abierta en Fiscalía y con la finalidad de no entorpecer dicha investigación, reafirmo mi compromiso de estar presto a colaborar con las diligencias y aportar con los medios probatorios necesarios para que esta se desarrolle en el campo legal y sin ningún tipo de influencia mediática o malintencionada”, se lee en el mensaje.

Luego Arenas añadió: “De esta manera, quedará desvirtuado todo tipo de responsabilidad de mi persona en la presente investigación penal, tal y como se podrá advertir en los medios probatorios que voy a presentar en el momento oportuno”.

(Foto: Instagram @pieroarenast)

Luego de conocerse la denuncia, ProTV Producciones emitió un comunicado en redes sociales señalando que Piero Arenas no forma parte de Esto es guerra desde marzo de 2025.

“Su paso por el programa, junto a dos integrantes más, los días 10, 11 y 13 de marzo de 2026 fue para reemplazar a guerreros lesionados. Ahí acabó su participación”, indica la publicación.

En ese sentido, expresaron su rechazo por la gravedad de la acusación: “Rechazamos el presunto delito que se le atribuye. Confiamos en que las autoridades competentes realizarán las investigaciones correspondientes y actuarán con la debida rigurosidad, considerando la gravedad del caso con todos los implicados”.

Piero Arenas, exintegrante de EEG es denunciado por presunta violación y difusión de video íntimo

Una joven identificada como Marcela Sánchez, de 19 años, denunció haber sido víctima de violación por parte del streamer Piero Arenas durante un encuentro ocurrido en Iquitos. Además, sostiene que el acusado habría registrado videos vinculados al hecho, los cuales posteriormente habrían sido transmitidos a través de una plataforma digital.

La denunciante salió al frente de las cámaras de Magaly Medina y relató que el episodio ocurrió tras una salida nocturna en discotecas de la ciudad. Indicó que, en horas de la madrugada, llegaron a un hotel donde se encontraba el streamer junto a otras personas, momento en el que, según su versión, fue llevada a una habitación.

“Piero se empieza a desnudar, quería bañarse junto a mí, me quita la ropa y no recuerdo nada más. Me despierto toda asustada, estaba desnuda, él estaba en ropa interior (...) asustada me cambié y salí lo más rápido posible de ese lugar”, narró entre lágrimas.

Posteriormente, señaló que comenzó a recibir información sobre la circulación de videos relacionados con el caso, los cuales habrían sido difundidos en redes sociales.

“Se ve que él me toca el torso, salen mis labios, mi pulsera, mi lugar, me asusté horrible, le escribí preguntándole por el video, me dijo que no sabía nada. Es parte de un video más grande que se transmitió en vivo, lo único que sé es que me está tocando, no tengo conocimiento de lo que pasó”, expresó..

Asimismo, indicó que también se habrían compartido audios vinculados a la situación, lo que incrementó su afectación emocional.