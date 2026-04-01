En medio de la controversia que enfrenta, Piero Arenas ofreció su versión tras la denuncia presentada en su contra por presunto abuso sexual.

El exintegrante de ‘EEG’ se presentó en Amor y Fuego y reconoció que durante una transmisión se cruzaron ciertos límites, aunque subrayó que el tema más delicado es la acusación que lo involucra.

“Soy consciente de que excedimos los límites, me dejo llevar por el show, pero lo grave ahora es la denuncia que tengo en mi contra”, expresó. Cabe mencionar que Arenas acudió acompañado de sus abogados para responder a los señalamientos de la joven de 19 años, identificada como Marcela Sánchez.

Durante la entrevista, Piero negó haber alterado la bebida de la denunciante y aseguró no consumir ese tipo de sustancias.

“No le metí ninguna sustancia, no consumo ningún tipo de sustancias, soy deportista... en mi caso no, nunca”, sostuvo al ser consultado sobre este punto.

Asimismo, rechazó que la joven haya estado inconsciente y adelantó que solicitarán el acceso a cámaras para esclarecer lo ocurrido.