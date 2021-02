Por mérito propio se le llama “la primera dama del jazz peruano”, aunque a Pilar de la Hoz no le agraden las etiquetas y confiese que lo suyo es vivir la música a plenitud, sin rótulos de por medio. La cantante está convencida de que la fórmula para encontrar un estilo, es que cada quien recorra su propio camino.

“Desde chica escuchaba bossa nova, pero también iba con mis amigas a las peñas criollas, así, poco a poco, con varios músicos fuimos encontrando el jazz con sabor peruano. Nunca me olvidaré cuando empezamos a trabajar con el tema “My Favorite Things”, todo empezó como un juego: ‘¿por qué no le metemos cajón por ahí, hacemos esto, o el otro?’, dijimos. Así se fueron haciendo los temas de Chabuca Granda, de Juan Mosto cantando a mi estilo. Juntarme con tan buena gente me dio la seguridad de saber que lo estábamos haciendo bien, y sobre todo, respetando como siempre la raíz de nuestra música peruana

El jazz es un género musical que te permite esa libertad de crear y fusionar...

El jazz claro que se puede considerar como un sinónimo de libertad, pero sobre todo de improvisación, que finalmente te da la libertad y te conduce a tener música propia. Siempre que escuchaba jazz brasileño, yo me preguntaba ¿por qué no jazz peruano? Y ahora ya estamos con una identidad propia utilizando elementos de la música peruana, el cajón, la guitarra criolla y el piano. Los que han tenido mayores estudios, se dan el lujo de fusionar con elementos de bossa nova, o con elementos de música norteamericana clásica.

Lo sucedido con la agrupación Afro-Peruvian Jazz Orchestra, ahora nominados al Grammy de la Academia Norteamericana, demuestra que el camino que abriste va teniendo sus frutos.

Me parece maravilloso, algún día tenía que suceder, ya estamos teniendo vitrina. En nuestra situación, en el Perú, hay cero apoyo a la cultura, a la innovación, y antes peor. Este amor al jazz peruano, a nuestra música por los jóvenes, hoy goza de un buen momento creativo gracias a la carrera de Música en las universidades y que ha permitido profesionalizar el oficio y que los chicos se dediquen a la música. Hace 30 años eso era impensable y si era una mujer, peor.

¿Te veían raro?

Rarísimo. Me acuerdo que cuando iba a una peña y me decían que cante, me chupaba. Hace mucho, y aún ahora, se tiene el prejuicio de que la música criolla debe ser pura, pero como te repito, yo me he atrevido a hacer jazz con sabor peruano respetando las raíces y contado con músicos conocedores del género. Félix Casaverde, fue uno de ellos, amante de la música brasileña y por supuesto de la peruana.

¿El maestro Casaverde te ayudó a vencer el miedo?

Me acuerdo que cuando nos juntamos por primera vez para grabar, yo no me atrevía a muchas de sus indicaciones. Hasta que él me miro serio y me dijo: ‘Pilar, lo que tú haces, no lo hace nadie aquí todavía en Lima. Tienes una identidad propia, siéntete libre, canta como quieras, no sientas que está mal, porque no lo está’. Imagínate, que Félix Casaverde me diga eso me dio fuerza para atreverme y salir. Repito, tuve la gran suerte de contar con músicos maravillosos que me acompañaron en el camino.

Un camino que fuiste abriendo para los que luego tomaron la posta...

No me considero la precursora, hay muchos músicos que han estado en la búsqueda desde hace mucho, pero eso sí, vocalistas pocas.

Hoy, debido a la pandemia, también apuestas por un concierto online.

Que voy a dar el sábado 13 de febrero con motivo del Día del Amor y la Amistad. En el concierto no voy a hacer jazz peruano, lo que presentaremos es lo que pide el público, bolero, bossa novas suaves y baladas .

Difícil situación por la que atraviesan los artistas...

Hace tres años que estoy desempleada y no he recibido ningún bono, cero ayuda. Ahora que me dedico más a la música, es cuando más me abandona mi país, el Gobierno, es increíble. Pero hay que seguir creyendo, a pesar de todo.

Intérprete. Inicia su carrera profesional en la música con el grupo Bossa 9. En 2001 presenta su espectáculo “Días de cine”, tributo musical a los temas creados para las películas. En 2004 con “Jobim Vive” rinde homenaje al compositor.