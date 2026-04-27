Un hombre identificado como Jean Claude Zumba Amasifuen, de 27 años, fue asesinado a balazos por presuntos sicarios dentro de un carwash ubicado en la avenida Ayacucho, en el distrito de Mi Perú, en la provincia constitucional del Callao.

El crimen ocurrió cuando dos sujetos armados descendieron de una mototaxi e ingresaron al establecimiento para disparar directamente contra la víctima, según informó América Noticias.

Ataque fue ejecutado en menos de 15 segundos

De acuerdo con información de la Policía Nacional del Perú (PNP), los atacantes vestían prendas oscuras y ejecutaron el ataque en un lapso menor a los 15 segundos.

Las cámaras de seguridad instaladas en la zona registraron el momento en que los sicarios llegaron en una mototaxi, descendieron del vehículo y se dirigieron al interior del local donde se encontraba la víctima.

Tras disparar repetidamente contra el joven, los delincuentes huyeron del lugar a pie y abandonaron la mototaxi a pocas cuadras de la escena del crimen.

El ataque generó pánico entre los clientes y trabajadores del establecimiento, quienes salieron del lugar al escuchar los disparos.

Tres sospechosos fueron capturados tras operativo policial

Luego del crimen, la policía desplegó un operativo que permitió ubicar la mototaxi utilizada por los atacantes.

La intervención se realizó en la avenida Huaura, donde agentes policiales detuvieron a tres personas que se encontraban a bordo de una mototaxi azul con blanco, presuntamente vinculada al homicidio.

Los detenidos fueron trasladados a una dependencia policial para continuar con las investigaciones y determinar su grado de participación en el crimen.

Víctima tenía antecedentes policiales

Según fuentes policiales, la víctima contaba con antecedentes previos.

En el año 2019, fue detenido por la posesión de una granada de guerra y sustancias ilícitas. Asimismo, en 2020 habría sido denunciado por amenazas con arma de fuego.

Debido a estos antecedentes, las autoridades manejan como principal hipótesis que el asesinato esté vinculado a un presunto ajuste de cuentas.

Las investigaciones continúan y los agentes analizan el material audiovisual para confirmar la identidad de los atacantes y esclarecer los hechos.