El suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP), Gerard Alviery Arce Visuña, falleció esta mañana tras sufrir un violento accidente de tránsito cuando se desplazaba en su motocicleta en el Cercado de Lima.

El siniestro ocurrió en la intersección de las avenidas avenida Bolivia y avenida Alfonso Ugarte, una zona de alto tránsito vehicular en la capital.

Impacto lo lanzó contra una pared

Según informó TV Perú, la motocicleta conducida por el suboficial fue impactada por otro vehículo, lo que provocó que el agente saliera despedido violentamente contra una pared cercana.

El fuerte impacto ocasionó graves lesiones que derivaron en su fallecimiento poco después del accidente.

Minutos después del choque, la motocicleta del suboficial se incendió, generando alarma entre los transeúntes que presenciaron el siniestro.

Autoridades investigan causas del accidente

Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer responsabilidades.

Se espera que las investigaciones incluyan la revisión de cámaras de seguridad cercanas y testimonios de testigos para esclarecer cómo se produjo el choque.