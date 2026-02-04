Una velada artística musical vivieron los pobladores del distrito Veintiséis de Octubre en la gran serenata por el 13° aniversario de creación política, que congregó a cientos de vecinos en el frontis de la municipalidad.

Música, bailes, comicidad y mucho más presentaron los artistas, quienes amenizaron la noche y brindaron gratos momentos al público asistente que invitaron al baile, viviendo una verdadera fiesta de identidad y celebración distrital.

ESPECTÁCULO

Cantantes como el gran César “El Pibe” Valcárcel, Beto Landín (imitador de “Nacho”), el show “Chahuelas” y Porfirio Girón Ogoña deleitaron con su música a los asistentes a la serenata, mientras la orquesta Corazón Sensual de Lalaquiz-Huancabamba puso a todos a bailar.

Presidieron el acto, las soberanas Valeria Vásquez “Miss 2026”, junto a la virreyna Karen Jiménez y Miss Turismo, Melany Ramírez. A la medianoche, el saludo protocolar estuvo a cargo del alcalde Víctor Hugo Febre, quien resaltó la importancia de seguir perseverando por el desarrollo y futuro del distrito.

Para cerrar la noche espectacular se encendió un castillo de fuegos artificiales, y la actuación de la “vaca loca”, que fue del agrado de los espectadores, mientras coreaban “Las mañanitas”.