El pasado 3 de abril, cuando la ciudadanía cusqueña celebraba el Viernes Santo, la noticia sobre la muerte de una ciudadana paraguaya, quien fue victimada a balazos en un conocido hostal de Santiago, causó conmoción. Hoy, a casi dos semanas del hecho, la Policía capturó a dos ciudadanos venezolanos, acusados por el hecho.

La información fue confirmada a Correo por el general PNP Virgilio Martínez, jefe de la Región Policial Cusco, quien mencionó que, luego de una acción coordinada entre varias divisiones policiales, se logró la detención de los implicados en la muerte de Deysi Gonzáles (30), cuando pretendían huir fuera del país.

“En la ciudada de Tumbes, cuando pretendía escapar hacia Venezuela vía Ecuador, fue detenido, Pedro Aguiar (37) acusado de sicariato, extorsión, tráfico ilícito de drogas, entro otros, delitos cometidos en la ciudad de Cusco”, citó el mando policial.

También confirmó la detención de Jacsell Mujica (37), quien habría sido el chofer que trasladó al asesino que el pasado 3 de abril, acribilló a la paraguaya para fugar con rumbo desconocido.

La Policía mencionó que ambos implicados pertenecerían a la banda denominada ‘Guerrilla Pobre’, una facción del ‘Tren de Aragua’ que opera en varias regiones del país.

ANTES

Una mujer de nacionalidad paraguaya fue muerta a balazos en Cusco, el el interior del hostal ‘Rodrigos’, ubicado en la avenida Costanera - distrito de Santiago.

En el lugar, la extranjera de nombre Deysi Gonzalez (30), se hospedaba en la habitación 102, hasta donde un desconocido llegó para descerrajarle varios tiros.

Tras el hecho, la víctima fue auxiliada de emergencia hasta las instalaciones del Hospital Regional del Cusco, donde finalmente pereció debido a su grave estado de salud.

Cámaras de vídeo vigilancia del establecimiento captaron el hecho. En la grabación se ve al atacante llegar y preguntar varias veces por su víctima, hasta dar con su paradero y dispararle.

Las investigaciones demuestran que más de 150 meretrices cusqueñas eran extorsionadas por montos que superaban los 200 soles, los que tenían que entregar semanalmente para evitar ser agredidas por esta banda criminal, cuyo líder se hallaría en Estados Unidos.

DATOS:

- Se supo que los restos de la ciudadana paraguaya fueron expatriados por sus familiares para ser enterrados en el país de Bolivia.

- A propósito de este hecho la Policía montó un operativo en Cusco y Lima, logrando la captura de 16 presuntos integrantes de esta organización de trata y extorsión. También se decomisaron armas, dinero y drogas.