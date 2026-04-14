Un ataque armado se produjo la noche del lunes en el local administrativo de la empresa de transportes “La Uvita”, ubicado en la avenida Revolución, en el distrito de Comas.

Cerca de las 11:40 p.m., dos individuos que se desplazaban en una motocicleta pasaron por el frontis del local y dispararon hasta en seis ocasiones, dejando dos impactos de bala en las ventanas del segundo piso.

En esa misma línea, los delincuentes dejaron una carta en la que señalaban que la empresa queda desde ahora bajo el “cuidado” de la autodenominada organización criminal ‘La Firma’.

Choferes de la empresa eñalaron a RPP que no es la primera vez que enfrentan este tipo de hechos delictivos, ya que el año pasado se registró un ataque armado que dejó como saldo la vida de un conductor.

“Ya ha habido también, ha habido porque han matado [a] mi compañero el año pasado, pues [sic]”, manifestó uno de los conductores.

Luego del atentado, la mayoría de los choferes optó por no salir a trabajar.

En tanto, la Policía inició las investigaciones para dar con el paradero de los responsables.