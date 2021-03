ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers) entregará reconocimiento al músico peruano Pochi Marambio, socio de APDAYC, por participación de su canción en el tema “My oh my” de la cantante Camila Cabello.

“My oh my” fue el sexto sencillo del disco “Romance” (2019) de la estrella mundial Camila Cabello y tiene como invitado al rapero DaBaby.

El exitoso tema fue descrita por el periódico The Sun como “una canción traviesa, que suena como una secuela del éxito global de Havana”.

La canción que mezcla sonidos pop, pop-rap y R&B tiene siete autores/compositores, entre los que figura nuestro crédito peruano Pochi Marambio.

En días recientes, ASCAP (Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores) se comunicó con su par Asociación Peruana de Autores y Compositores para manifestarle que entregará una distinción al autor peruano Pochi Marambio por la importante participación de su obra musical en el tema “My oh my”.

La canción de Camila Cabello tiene hasta la fechas más de 84 millones de vistas en la plataforma YouTube, este hecho reconfirma el pleno reconocimiento de los derechos patrimoniales y morales del compositor peruano que, en nuestro país, es representado por APDAYC.

