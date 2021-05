Con más de 36 años al frente del grupo Río, Pocho Prieto, vocalista y compositor de la banda, sorprende con el lanzamiento de material propio, decisión que no significa una ruptura y menos un alejamiento de sus compañeros de mil batallas. El tema “Volaremos” que se incluye en su álbum “Viajero del tiempo”, representa una propuesta personal que corre paralelo a sus trajines con la popular agrupación.

“Nosotros los músicos siempre buscamos expresarnos, y la música es un lenguaje, una forma de decir las cosas. Todos estos años trabajando con Río hemos expresado muchas ideas, propuestas, historias, y hemos intentando hacer reflexionar a la gente sobre diferentes circunstancias de la vida. En el proceso de grabación de nuestros discos siempre llevaba varias canciones que al final quedaban, no se elegían y yo me las llevaba a casa.

Y las ibas guardando año tras año..

No sabes, pero sucedió algo terrible antes que me mudara a la casa en la que vivo hoy. Robaron en mi departamento y en la computadora que se llevaron tenía cientos de demos de todos los años, algunas canciones guardadas con guitarra y voz, y otras trabajadas en el estudio. Todas se perdieron y no tenía ninguna copia, fue un dolor muy grande, allí se perdió una canción compuesta para mi hijo Arturo.

Tras ese terrible incidente, no te quedó más que a empezar de nuevo.

Hace algunos años, mi esposa, al abrir una de esas cajas que uno siempre tiene cerradas, encontró la letra de la canción a mi hijo que se había perdido. Nos pusimos a llorar de emoción y yo inmediatamente me puse a trabajar en el tema para recuperarlo y escribí otro para mi hijo Matías, porque mis hijas Andrea y Daniela, que son las mayores, también tienen las suyas. En ese momento, hace unos tres años, prometí que mis canciones no se volverían quedar en un cajón, para que quizá se vuelvan a perder. Tras encontrarme con los músicos Saúl y Manuel Cornejo, a quienes siempre admiré, llegamos a un acuerdo de trabajar las canciones y a raíz del trabajo nos hemos unido en una amistad increíble. Además de excelentes profesionales, son maravillosas personas.

¿Este proyecto como solista es un suerte de testimonio personal de tu paso por la música?

El tema de grabar canciones que no podría hacer con Río se debe a que busco trascender. Dentro de unos años uno ya no va a estar y quiero que me puedan escuchar, es por eso que el disco se llama ‘Viajero del tiempo’, porque los músicos una vez que grabamos una canción nos convertimos en eso. Nuestra música, a través de las composiciones, la voz y los instrumentos, estarán siempre. Es habitual escuchar una canción de un artista que ya no está, pero que se ha convertido en inmortal con la música.

Y hablando de clásicos, Río lo es sin discusiones. ¿Cómo vienen soportando esta crisis que no termina?

Ha sido terrible, es como un auto que está corriendo a 150 km. por hora por la carretera y de pronto paras en seco, ni siquiera bajas la velocidad, te obligan a detenerte sin previo aviso. La estamos pasando muy mal, como todos los seres humanos en el mundo, pero a los artistas nos ha afectado más, porque a duras penas se nos está permitiendo hacer ciertas actividades escénicas.

¿Esperas algo del nuevo gobierno que se elige en unas semanas?

Generalmente el tema de la cultura para los gobiernos es más gaseoso que una coca cola con hielo, no hay nada concreto, Te voy a dar un solo dato preciso, yo trabajaba en una sociedad de gestión colectiva y conozco los derechos de los artistas y autores, que en la última decada se desarrolla fuerte en el ámbito digital. Nosotros no tenemos derechos, solamente los autores. Ese pequeño gran avance en la ley en favor de los derechos de los artistas es algo urgente, que se reconozca que tenemos un derecho remunerativo en el ámbito digital. Solo nos queda esperar, pero para nosotros, venga quien venga, seguiremos con nuestra música, es nuestro oficio y pasión.