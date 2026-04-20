La reconocida artista Elena Romero llega con un espectáculo único para celebrar a las madres en su mes. Se trata de “Por mi Santa Madre”, un unipersonal musical con banda en vivo que promete noches llenas de risas, baile y emoción. Boleros, chachachá, nueva ola, baladas y cumbias sonarán en el escenario para que las mamás —y todo el público— canten y bailen sin parar.

Funciones todos los miércoles de mayo

El espectáculo se realizará todos los miércoles 06, 13, 20 y 27 de mayo a las 8:00 p.m. en La Estación de Barranco. Las entradas ya están a la venta exclusivamente a través de Teleticket. La cita es ideal para disfrutar con mamás, esposas, amigos o en pareja… una experiencia pensada para toda la familia.

Acompañada de cuatro músicos en vivo y respaldada por pantallas en el escenario, Elena Romero teje un diálogo continuo con el público. Entre canción y canción, comparte historias de vida y anécdotas divertidas que conectan directamente con los recuerdos de la infancia. El resultado es mucho más que un simple espectáculo: “Por mi Santa Madre” se convierte en una experiencia compartida donde la audiencia se divierte, se emociona y se reencuentra consigo misma.

Elena Romero: “Las canciones de nuestras mamás también son nuestras”

La artista explica el corazón de su propuesta: “Las canciones de nuestras mamás, de nuestras abuelas, son también nuestras canciones, porque son esas que escuchábamos de niños y están ahí, en algún rincón de la memoria, del alma… la buena música, como los viejos rockeros, nunca muere”. Con esta premisa, Elena invita al público a regalar esta experiencia única a sus madres y a disfrutar de una noche inolvidable de intimidad divertida.

Si buscas un plan original y emotivo para celebrar el Día de la Madre o simplemente para compartir un momento especial, “Por mi Santa Madre” es la cita imperdible de mayo. Las entradas ya están disponibles en Teleticket.