Chris Rock rompió su silencio y se refirió por primera vez sobre la bofetada que Will Smith le propinó en plena ceremonia de los Premios Oscar, luego que hiciera una broma sobre la calvicie de Jada Pinkett Smith.

El comediante brindó un espectáculo este miércoles en la ciudad de Boston, Estados Unidos, donde abordó la terrible experiencia que vivió segundos antes de entregar la estatuilla dorada al ganador de la categoría Mejor Documental.

Según dio a conocer el portal Variety, la multitud que esperaba al comediante en el evento gritó su nombre. Segundos después, Chris subió al escenario vestido completamente de blanco y recibió una ovación de pie.

“¿Qué pasa, Boston?” le preguntó a los asistentes para luego agregar: “¿Cómo estuvo su fin de semana? (…) Todavía estoy procesando lo que sucedió. Así que, en algún momento hablaré de esa mie***. Y será serio y divertido”, refirió el artista norteamericano.

¿Por qué Will Smith golpeó a Chris Rock?

Will Smith perdió los papeles en plena ceremonia luego que el comediante se burlara de la cabellera de su esposa, Jada Pinkett-Smith, señalando que tenía el look de la protagonista de la película “G.I. Jane” de 1997.

El comentario de Chris Rock no fue del agrado de Will Smith, quien subió al escenario para abofetearlo y le exigió que no hable de su pareja. “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca”, expresó el actor, segundos después de regresar a su asiento.

