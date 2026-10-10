En una ceremonia especial realizada ayer, fueron presentadas oficialmente las 8 candidatas que disputarán tres plazas para representar a Piura en el certamen nacional de ”Miss Teen Model 2026“.

El evento de belleza en Piura se realizará este jueves 15 de octubre en el auditorio de la Universidad Nacional de Piura.

Fashion Models Perú, a cargo de la organización de Miss Teen Model Piura, hizo la presentación de las embajadoras culturales de nuestra región, cuya ganadora irá a representarnos en el certamen nacional.

La directora nacional, Marina Mora, manifestó su satisfacción por el trabajo que se viene realizando en la región y destacó el talento y preparación de las candidatas

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PARTICIPANTES

Por Piura recibió la banda la Srta. Astrid Gavidia González, por Castilla, la simpática Támara Pintado Morán, por Veintiséis de Octubre: Priscilla Gálvez Palacios y por la Heroica Villa de Catacaos, la Srta. Lya Cardoza Sernaqué.

Asimismo, fueron presentadas las representantes de Máncora: Ashly Rodríguez Lazo; por el distrito de Frías: Lucila Lachira Berrú, por la tierra del Tondero, Morropón: Yamileth Ruiz Morales y por el puerto de Paita a la Srta. París Villaverde Cruzado.

Ellas clasificaron a la gran final, sobresaliendo en el proceso de selección realizado a lo largo de los últimos dos meses. Cabe recordar que la categoría Teen comprende de 13 a 19 años de edad.

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EMPODERAMIENTO

El director regional del Miss Teen Model Piura 2026 y director de la escuela Fashion Models, Arthur Zapata López, agradeció a la empresa privada por el apoyo al empoderamiento de los jóvenes y al turismo, resaltando que cada candidata es Embajadora Cultural de su localidad.

Asimismo, expresó su malestar con algunas instituciones públicas por dar la espalda a este tipo de eventos que promueven cultura y valores.

Estuvieron presentes, Jenny Jibaja, Sra. American Internacional 2025 y Maribel Pintado Cunya, Virreina del Perú 2025, quienes invitaron a más niñas y jóvenes a participar en los talleres de formación que ayudan al desarrollo personal y profesional.