Del Barrio Producciones y América Multimedia presentaron Señora del Destino, adaptación peruana de la famosa telenovela de Globo y que fue uno de sus mayores éxitos internacionales en lo que va del siglo de la cadena de televisión brasileña. La nueva producción se estrenará este miércoles 8 de abril en el horario posterior a Al fondo hay sitio.

La trama sigue a Mercedes López (Jimena Lindo), una mujer que migra a la ciudad en busca de oportunidades y cuya vida cambia tras la desaparición de su hija, hecho que da inicio a una búsqueda que se prolonga durante años.

Durante la presentación, la productora Michelle Alexander señaló que su trabajo y del equipo de Del Barrio Producciones implicó equilibrar el material original con una ejecución a la altura del desafío. “Hay una enorme exigencia en términos de producción: tiempos de rodaje, dirección de actores, construcción de locaciones y tratamiento visual. Todo eso se ha tomado en cuenta para responder a las expectativas del público nacional”, indicó.

Añadió que el reto fue más allá. “No se trataba de reproducir una historia, sino de volver a contarla desde aquí, con personajes y situaciones propios de nuestro entorno y con la calidad necesaria”, precisó.

"“Mercedes atraviesa una pérdida que la acompaña durante toda la historia. Lo que la sostiene es esa búsqueda, que también la transforma con el tiempo", dice Jimena Lindo.

La actriz Jimena Lindo destacó la dimensión de su personaje. “Mercedes atraviesa una pérdida que la acompaña durante toda la historia. Lo que la sostiene es esa búsqueda, que también la transforma con el tiempo”, comentó.

Magdyel Ugaz, en su primer rol antagónico en televisión como Belén, señaló que el personaje se construye desde la tensión interna. “Es alguien que necesita sostener una versión de los hechos y vive dentro de ella. Eso define su relación con los demás”, explicó.

El elenco incluye a Brigitte Jouanett, Daniela Feijoó, Carlos Carlín, Jesús Neyra, Lelé Guillén, Sebastián Monteguirfo, Óscar López Arias, Iván Chávez, Gilberto Nué, Stefano Salvini, Ítalo Maldonado, Diego Villarán, Valeria Ríos, Filippo Storino, Jano Baca, Daniela Olaya, Nathalia Vargas y Rodrigo López Silva.

Por su parte, Jorge Grippa, gerente de contenidos de América Multimedia, señaló que la producción posee un alto estándar internacional. “Esta telenovela demuestra que los peruanos podemos producir grandes historias con un enfoque propio y un equipo que conoce bien a la audiencia”, indicó.