Productor musical desmiente a Leslie Shaw por supuesta coautoría: “Fueron escritas únicamente por mí”

El productor musical Francisco Murias decidió pronunciarse para defender su trabajo y rechazó haber colaborado como compositor en las primeras canciones de Leslie Shaw, quien afirmó que los temas son suyos.

Cabe recordar que, la intérprete de ‘Piscis’ aseguró que trabaja desde hace muchos años como cantante y compositora.

El productor y compositor compartió un comunicado en su cuenta de Instagram para hablar sobre las canciones que creó para Leslie Shaw antes de que la rubia decidiera volverse una artista urbana.

“ Las obras musicales que se crearon para trabajar el proyecto rock - Leslie Shaw, fueron escritas y compuestas únicamente por mi persona, excepto el track “Don”, canción de autoría y composición de Toño Jauregui ”, aclaró Murias en uno de los primeros párrafos de su comunicado.

En ese sentido, el productor confesó que ningún abogado se ha comunicado con él: “Jamás durante toda mi trayectoria artística me he visto envuelto en este tipo de problemas, es por eso que me veo en la obligación de rechazar enfáticamente la acusación que se ejerce sobre mí, ya que tengo una trayectoria limpia desarrollando a artistas y aportando música a mi país. Debo desmentir también que en ningún momento se ha comunicado conmigo algún abogado, ni por teléfono, mail o cartas notariales”, señala.