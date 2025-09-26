Christian Rodríguez Portugal sufrió un ataque la tarde de este viernes 26 de septiembre mientras se disponía a abordar su vehículo a las afueras del Estudio Canelo, en San Isidro.
Según fuentes cercanas a Trome, estaba con su esposa y su hijo de 10 años cuando una camioneta gris chocó contra su auto, obligándolo a retroceder para salvarse.
“Yo he salido de acá, del estudio de abogados. Mi hijo entró al carro, mi esposa estaba adelante, ya nos íbamos. Cuando iba a subir vi que de al fondo venía una camioneta gris a toda velocidad, yo me he movido y ha chocado con la parte de atrás del carro”, declaró el productor vinculado sentimentalmente con Maju Mantilla.
El exproductor de Arriba mi Gente identificó a su agresor como Gustavo Salcedo, exesposo de Maju Mantilla.
“Dio la vuelta y vino a golpearme… He reconocido a la persona, se llama Gustavo Salcedo”, afirmó.