Luego de que Bad Bunny hace algunas semanas interpretara en exclusiva durante su concierto en Lima el tema ‘Si estuviésemos Juntos’, los productores peruanos Marzen G y Tower Beatz quienes fueron parte del equipo creativo junto al “Conejo Malo” calificaron de “profundamente emotiva” la oportunidad de escucharlo en vivo y siendo coreado por más de 40 mil almas en el Estadio Nacional.

Marzen G y Tower Beatz, ganadores de un Latin Grammy, por el tema afirmaron que esta experiencia marcó un punto clave en su carrera, pues no solo abrió nuevas puertas y oportunidades en la industria internacional; sino que fortaleció su visión profesional.

Así han participado en diversos proyectos musicales junto a artistas de talla mundial como Jennifer López, Anuel AA, Arcangel, Rauw Alejandro, Cazzu, Quevedo, Luar La L, Bryant Myers, De La Ghetto, Almighty, Alex Rose y Hades66, entre otros, acumulando experiencia en distintos mercados y estilos dentro de la música urbana.

Marzen G y Tower Beatz, cuentan con títulos con prestigio como la nominación y posteriormente ganadores del Latin Grammy 2019, son además certificados por la RIAA, siendo multi platinum y diamante, además de otras certificaciones como triple platino, entre otros reconocimientos en la industria musical.

Ganadores del Latin Grammy, por sus producciones y composiciones con diversos artistas, entre ellos por la canción “Si Estuviésemos Juntos” de Bad Bunny, canción exclusiva del primer show que ofreció el cantante en Lima.

“A partir de ese trabajo fuimos firmados por nuestra actual editora, que colabora directamente con Rimas Entertainment, (sello discográfico Puertoriqueño) lo que nos permitió ampliar nuestro alcance y desarrollar proyectos de mayor proyección”, expresan los productores musicales peruanos.

Actualmente, Marzen y Tower Beatz trabajan el próximo lanzamiento de su trabajo titulado “Chat GPT”, junto a artistas nacionales, en colaboración con DJ Peligro. Este proyecto forma parte de una sociedad creativa a la que llaman Los Galácticos, enfocada en desarrollar propuestas sólidas y contemporáneas dentro de la escena urbana.

Acerca de Marzen:

Productor musical peruano con 12 años de trayectoria en la industria. Su vínculo con la música comenzó a los 16 años, produciendo instrumentales a YouTube desde su casa en Carabayllo, impulsado por la pasión, la intuición y el sueño de llevar su sonido más allá de cualquier límite. A lo largo de su carrera ha trabajado con artistas de talla internacional como Bad Bunny, Anuel, Rauw Alejandro, Jennifer Lopez, Papi Sousa y Amarion, entre otros, y fue parte del álbum debut x100pre de Bad Bunny, en su carrera tiene discos certificados por la RIAA, siendo multi platinum y diamante por el álbum x100pre

Acerca de Tower Beatz:

Productor musical y compositor peruano con proyección internacional, especializado en reggaetón, trap, hip-hop, trap-soul y R&B. Ha participado como productor y compositor en el álbum X 100pre de Bad Bunny, certificado Diamante, ganador del Latin Grammy 2019 y nominado a los Grammy 2019.

También formó parte del álbum LLNM2 de Anuel AA, certificado Triple Platino, y ha colaborado con artistas como Quevedo, Luar La L, Hades66, Rauw Alejandro y Lyanno.

Es fundador de un canal de YouTube con más de 1 millón de suscriptores y dirige un estudio en Lima desde donde desarrolla proyectos musicales, editoriales y placements a nivel global.