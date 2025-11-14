La popular canción “Piola de Flow”, uno de los temas más celebrados por los seguidores de EMIL, vuelve este año con una versión renovada. Tras lograr alta acogida en Perú y Ecuador desde su estreno, el artista apuesta por un remix que busca elevar el impacto del sencillo y consolidar el impulso que ha ganado en el mercado urbano.

En esta nueva propuesta, EMIL retoma su colaboración con LORDUY, exintegrante de Piso 21, quien esta vez participa también como intérprete invitado. El trabajo incorpora elementos sonoros de ambos artistas y contó con la producción de Zetto. El videoclip, filmado en Colombia, estuvo bajo la dirección del realizador español Reyes.

“Este remix de ‘Piola de Flow’ es una forma de agradecerle a quienes me han acompañado desde el inicio. Quería llevar la energía del tema a otro nivel y compartirla con toda la gente que vibra conmigo”, expresó EMIL.

El 2025 se ha convertido en un periodo clave para EMIL, con lanzamientos como “Chat GPLove”, “Tokio” y “Si Quieres Volver”, además de presentaciones en escenarios de Perú, México y Colombia. El artista también ha destacado fuera de la música con su participación en el boxeo de celebridades —donde suma cuatro victorias— y su aparición como invitado en el programa “Esto Es Guerra”.

LORDUY, por su parte, atraviesa un crecimiento sostenido como solista con temas como “Allá En Cali”, “Pa’ Que Tin”, “Deli” y “Corazonada”. El lanzamiento del remix se realizó con un show en vivo en la discoteca LUMMA, en Miraflores, y reafirma la alianza artística entre ambos músicos dentro del movimiento urbano latino.