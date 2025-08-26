El colectivo musical Radio Cuartel TV (RCTV), liderado por el cantautor y compositor Pa’ati Uth, estrenó este jueves su nuevo sencillo “Estrellas y Destellos”, una pieza que fusiona rock alternativo, funk y afrobeat latino en una propuesta que el grupo describe como “tripera, sensorial y profundamente bailable”.

El tema, que llega tras el lanzamiento de su primer álbum Cicatrices de un plebeyo corazón en diciembre de 2024, marca un nuevo capítulo en la evolución de la banda. La canción invita a “salir de la cueva emocional”, reconectar con el niño interior y dejarse llevar por la vibración del sonido como un ritual colectivo de liberación y celebración.

“Estrellas y Destellos” se mueve entre la magia del amor, el poder del ritmo y la reconexión con uno mismo, combinando elementos ancestrales y contemporáneos que evocan paisajes que van desde la selva hasta la arena.

El sencillo viene acompañado de un visualizer con estética psicodélica y collage digital, además de clips y piezas audiovisuales para redes sociales, que expanden su universo artístico. Este lanzamiento abre el camino hacia la segunda producción discográfica de RCTV, proyectada para septiembre de 2026.

Sobre Radio Cuartel TV

Nacido en 2007 como El Cuartel, un espacio cultural alternativo en Lima, el proyecto evolucionó en 2009 hacia Radio Cuartel TV, consolidándose como un colectivo artístico que integra música, performance y experimentación audiovisual. En 2021 fue seleccionado como artista residente de la Alianza Francesa de Lima, y actualmente se prepara para presentar su segundo álbum. Su propuesta conecta con públicos que buscan experiencias alternativas para resignificar lo cotidiano y celebrar la diversidad.