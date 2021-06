El actor Rafael Amaya, recordado por su rol protagónico en “El señor de los cielos”, reapareció en televisión y ofreció una entrevista al programa “Hoy Día”, donde no tuvo reparos en referirse a su ardua lucha contra las adicciones.

Notablemente recuperado, el actor confirmó su regreso a la televisión en la serie “Malverde: El santo patrón”. Además, habló de su difícil lucha contra las adicciones y reconoció que su fe lo ayudó a superar esta etapa.

“Es un proceso de día a día. Desde que me levanto le doy gracias a Dios y le pido que me dé fuerza, y cuando me acuesto le vuelvo a agradecer. Antes era muy agnóstico y no creía en Dios, así de tan mal estaba mi situación. Me daba vergüenza verme al espejo”, manifestó el actor.

Al referirse al origen de sus adicciones, Rafael Amaya desmintió que su personaje de Aurelio Casillas lo llevara a caer en ese mundo. Según confesó, el materialismo, el ego y la vanidad fueron sus más grandes enemigos.

“No fue el personaje, fui yo, la decisión fue mía, no era Aurelio. Se entrena para dejar el personaje en el clóset, donde sea, quitarse los zapatos, cuando te bañas y ya está, pero sí me deje llevar por muchas cosas como la vanidad, el materialismo, el ego, el vanagloriarse, el dejarme ver… La verdad no tenía mucha responsabilidad en muchos aspectos y no hay una escuela, un manual para ser famoso”, contó.

“Yo traía arrastrando muchos problemas sin saberlo, desde muy pequeño, tampoco hay un manual para ser padre, no hay manuales para vivir una vida perfecta. Me equivoqué y lo bueno es que me rodeé de gente que me pudo ayudar, que me pudo sacar de ese hoyo, de ese abismo y, bueno, también me rodeé de gente de la que no debí haber rodeado; estoy haciendo muchos cambios en mi vida y estoy muy contento”, añadió.

Sobre su regreso a la televisión, Rafael Amaya aseguró sentirse muy feliz por la oportunidad que tiene para retomar su carrera artística. “Me siento muy contento, muy agradecido por otra oportunidad y estar en buenos proyectos, siempre originales. Ahora voy a estar en Malverde, en una participación especial… Me siento nervioso y muy emocionado, pero siempre agarrando al toro por los cuernos”, dijo.

Asimismo, el actor aprovechó la entrevista para enviar un mensaje de aliento a las personas que atraviesan un momento difícil, y a todos aquellos que se encuentran luchando contra alguna adicción.

“Yo me creía muy poderoso, creía que podía solo, y no era cierto. La vida es muy corta, voltea a ver a tu alrededor, vete al espejo y pregúntate si estás feliz con tu vida. Habla con tu niño interno y consiéntelo, porque ha de estar muy enojado contigo. Cómo has de tener a tu madre, a tu padre, a tus hermanos y a la gente que te quiere”, manifestó.

“No es correcto que hagas sufrir a tus seres queridos por una droga o por una copa... Reacciona. Esto te va a destruir, vas a terminar en la cárcel, en el hospital o muerto Tu peor enemigo es la droga, y la tienes que matar, y no puedes hacerlo solo”, concluyó.

