Rafael Cardozo no se arrepiente de pedirle a Cachaza que le devuelva el anillo de compromiso: “No es un regalo”

Rafael Cardozo fue invitado a la última edición de ‘Mande quien Mande’ donde María Pía Copello le realizó una serie de preguntas y una de ellas tuvo que ver con el anillo que le dio a su expareja Cachaza.

Cabe recordar que, a finales del mes de febrero de este año, Cardozo dio a conocer que conversó con la modelo brasileña tras haber finalizado su romance y, durante la plática, le pidió el aro de compromiso que le entregó.

“¿Y no te arrepientes de haberle pedido el anillo? ¿Por qué lo criticabas? Es algo que decide la novia, es un regalo finalmente y ella decide si devolvértelo o no”, consultó Pía Copello. Ante ello, el chico reality mantuvo su posición y resaltó que era muy costoso, pero no era un regalo.

“ No, jamás, ¿para qué ella iba a usarlo? No es un regalo, Pía, no es un regalo, ahí quiero llegar. Yo le regalé zapatillas, carteras, un montón de cosas, eso es un compromiso, es diferente, no es un regalo, el compromiso era de los dos. Yo no pedí la cartera, zapatillas o joyas ”, expresaba Rafael Cardozo.

